Ушел из жизни известный украинский тренер и организатор Виталий Кулибабенко
Соболезнования родным и близким
avfu.org.ua
На 86-м году ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Виталий Кулибабенко.
Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Украины, награжденный Орденом "За заслуги" III степени, многочисленными отраслевыми и ведомственными наградами, одержаны победы на престижных мировых и всеукраинских турнирах… ограниченными физическими возможностями, ветеранском футболе.
Именно Ассоциации ветеранов футбола Украины Виталий Николаевич посвятил последние два десятилетия жизни, выступая на должности Исполнительного директора организатором сотен престижных всеукраинских турниров.
Компетентный, ответственный, требовательный к себе и коллегам и соратникам и одновременно отзывчивый, добрый и интеллигентный человек – таким был Виталий Кулибабенко.
Прощание с Виталием Кулибабенко состоится в субботу, 14 января, на Байковом кладбище Киева (зал крематория) в 11:00.
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