Ушел из жизни известный украинский тренер и организатор Виталий Кулибабенко

На 86-м году ушел из жизни известный украинский футболист и тренер Виталий Кулибабенко.

Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер Украины, награжденный Орденом "За заслуги" III степени, многочисленными отраслевыми и ведомственными наградами, одержаны победы на престижных мировых и всеукраинских турнирах… ограниченными физическими возможностями, ветеранском футболе.

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Именно Ассоциации ветеранов футбола Украины Виталий Николаевич посвятил последние два десятилетия жизни, выступая на должности Исполнительного директора организатором сотен престижных всеукраинских турниров.

Компетентный, ответственный, требовательный к себе и коллегам и соратникам и одновременно отзывчивый, добрый и интеллигентный человек – таким был Виталий Кулибабенко.

Прощание с Виталием Кулибабенко состоится в субботу, 14 января, на Байковом кладбище Киева (зал крематория) в 11:00.