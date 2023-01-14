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Россия вывела боевые корабли из Новороссийска из-за угрозы атаки со стороны ВСУ, - Британская разведка

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Оккупанты боятся

Россия вывела боевые корабли из Новороссийска из-за угрозы атаки со стороны ВСУ, - Британская разведка

фото из свободных источников

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Россия вывела группу своих кораблей Черноморского флота из Новороссийска для рассредоточения, поскольку считает, что идентифицировала угрозу для них. Об этом говорится в разведывательном смотре минобороны Британии.

Разведка напоминает, что 11 января 2023 года группа из не менее 10 кораблей Черноморского флота России вышла из Новороссийской военно-морской базы.

"Учитывая тип и количество вышедших в море одновременно кораблей, эта активность, вероятно, является рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она идентифицировала. Маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования. Маловероятно, что флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций", - говорится в обзоре.

Разведка отмечает, что Черноморский флот России в значительной степени продолжает фокусироваться на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает оказывать приоритет защиты сил, а не наступательным или патрульным операциям.

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В статье: Крым война с россией
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Источник:
DefenceHQ

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