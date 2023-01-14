Кравец к россиянам: Вы все мусор, который не заслуживает жизни
Артем о варварском ударе рф по Днепру
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий Артем Кравец прокомментировал сегодняшний террористический ракетный удар россиян по жилому дому в Днепре.
"Нет ни одного россиянина, не имеющего отношения к этому. Вы все мусор, который не заслуживает жизни", - написал 33-летний форвард в своем инстаграмме.
В результате варварского удара рф по многоэтажке в Днепре пять людей погибли, а 27 получили ранения. Среди них шесть детей. Все находятся в больнице.
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Источник:Instagram Кравца
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