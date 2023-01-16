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Возросло количество погибших из-за ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре

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Людей продолжают искать

Возросло количество погибших из-за ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре

Тимошенко телеграм-канал

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко предоставил обновленные детали трагедии в Днепре:

"Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. К настоящему времени вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены. 75 ранены, из них – 14 дети. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается".

Взрывы в Днепре раздались во время массированной российской атаки на Украину 14 января, ракета оккупантов попала в многоквартирный дом.

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В статье: война с россией Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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