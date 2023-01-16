Возросло количество погибших из-за ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре
Людей продолжают искать
Тимошенко телеграм-канал
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко предоставил обновленные детали трагедии в Днепре:
"Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. К настоящему времени вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены. 75 ранены, из них – 14 дети. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается".
Взрывы в Днепре раздались во время массированной российской атаки на Украину 14 января, ракета оккупантов попала в многоквартирный дом.
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