Возросло количество погибших из-за ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко предоставил обновленные детали трагедии в Днепре:

"Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. К настоящему времени вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены. 75 ранены, из них – 14 дети. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается".