В Днепре на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома, 25 жителей еще ищут
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Валентин Резніченко
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил актуальные данные в контексте трагедии, которая произошла в Днепре 14 января из-за прилета российской ракеты в жилой дом.
"Днепропетровщина. 17 января. 07:35. Более 63 часов длится спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, из них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются".
В Днепре пострадавшим семьям выплатят по миллиону гривен наличными для покупки жилья, об этом сказал глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
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