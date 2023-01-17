В Днепре на 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома, 25 жителей еще ищут

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил актуальные данные в контексте трагедии, которая произошла в Днепре 14 января из-за прилета российской ракеты в жилой дом.

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"Днепропетровщина. 17 января. 07:35. Более 63 часов длится спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 - погибли. 79 раненых, из них 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших, 10 - тяжелые. 25 жителей дома разыскиваются".

В Днепре пострадавшим семьям выплатят по миллиону гривен наличными для покупки жилья, об этом сказал глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.