Кабмин назначил и.о. министра внутренних дел
Им стал глава Нацполиции Игорь Клименко
фото из свободных источников
Кабинет министров Украины возложил обязанности министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.
После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.
Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - заявил Шмыгаль.
Напомним, что утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
В результате падения вертолета в Броварах Киевской области
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