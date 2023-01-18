  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кабмин назначил и.о. министра внутренних дел
В тренде

Кабмин назначил и.о. министра внутренних дел

Общие новости
(1 голосов)

Им стал глава Нацполиции Игорь Клименко

Кабмин назначил и.о. министра внутренних дел

фото из свободных источников

Новина українською

Кабинет министров Украины возложил обязанности министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

Министерство внутренних дел - одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.

В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших отличается. По состоянию на 15.00 по данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Первый вице-президент УАФ был лишен украинского гражданства. Поэтому он ушел с должности
yellow-arrow
Представитель ОП про заявления Путина: Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну
yellow-arrow
Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Денис Шмыгаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
18.01.2023 в 18:29
Знову мента
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде