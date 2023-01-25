Зеленский ввел санкции против экс-собственника ФК Севастополь, митрополита Павла и представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против бывшего народного депутата Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя) и ряда представителей РПЦ. Соответствующий указ от 24 января 2023 опубликован на сайте президента.

Санкции против них будут действовать в течение 5 лет. Они предусматривают: временное блокирование активов, полное ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, аренде, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, запрет на приобретение в собственность земельных участков и т.д.

Всего в список санкций вошли 10 человек – указанные ограничения, как и срок их действия, распространяются на них всех. Кроме Новинского и Лебедя, ими являются представители РПЦ.