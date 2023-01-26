  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием
В тренде

Зеленский: Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием

Общие новости
(1 голосов)

Вечернее видеообращение главы государства

Зеленский: Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием

скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 336-х суток полномасштабного вторжения России. Сегодня, напомним, страна-агрессор снова применила ракетный обстрел территории Украины.

"Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, полностью подтверждающий все то, о чем мы говорили с партнерами.

Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России. Но и юридическим оружием: нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступной агрессии России против Украины.

Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник – это аргументы, почему нужно больше оружия", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что расширяется танковая коалиция. И за это Украина очень благодарна партнерам.

"Только оружие обезвреживает террористов. В частности, расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады – я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции.

И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами, кто ускоряет поставки Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста", – говорится в сообщении.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

По теме
yellow-arrow
Пентагон: США планируют закупить для Украины новые Abrams
yellow-arrow
Генштаб ВСУ: На запорожском направлении российская армия "сдулась"
yellow-arrow
Канада объявила о передаче Украине танков Leopard 2. Известно количество
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде