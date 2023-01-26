Зеленский: Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 336-х суток полномасштабного вторжения России. Сегодня, напомним, страна-агрессор снова применила ракетный обстрел территории Украины.

"Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, полностью подтверждающий все то, о чем мы говорили с партнерами.

Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России. Но и юридическим оружием: нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступной агрессии России против Украины.

Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник – это аргументы, почему нужно больше оружия", - сказал Зеленский.