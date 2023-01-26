Зеленский: Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием
Вечернее видеообращение главы государства
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 336-х суток полномасштабного вторжения России. Сегодня, напомним, страна-агрессор снова применила ракетный обстрел территории Украины.
"Сегодня мы выдержали очередной массированный ракетный удар террористов. Удар, полностью подтверждающий все то, о чем мы говорили с партнерами.
Эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России. Но и юридическим оружием: нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступной агрессии России против Украины.
Каждая российская ракета против наших городов, каждый применяемый террористами иранский беспилотник – это аргументы, почему нужно больше оружия", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что расширяется танковая коалиция. И за это Украина очень благодарна партнерам.
"Только оружие обезвреживает террористов. В частности, расширяем нашу танковую коалицию (есть соответствующее решение Канады – я благодарю за это). Уже 12 стран есть в нашей танковой коалиции.
И я благодарен всем в мире, кто реально противодействует террору вместе с нами, кто ускоряет поставки Украине необходимых средств обороны и кто готов усиливать санкционное давление на государство-террориста", – говорится в сообщении.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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