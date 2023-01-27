Динамовский маэстро. Сегодня Валентину Белькевичу могло исполниться 50 лет
Футбольный интеллектуал
Getty Images_
Валентин Николаевич Белькевич родился 27 января 1973 года в Минске. Белорусский и украинский футболист и тренер, выступал за минское "Динамо", киевское "Динамо", карьеру завершил в "Интере" (Баку).
Вместе с командой из Беларуси Валентин выигрывал чемпионат страны, брал Кубок и Суперкубок Беларуси. В 1996 году Белькевич переехал в Киев и выиграл с командой чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны, в 1999-м выходил с коллективом Лобановского в полуфинал ЛЧ.
Белькевич скончался 1 августа 2014 года в Киеве, причиной смерти стала тромбоэмболия.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
- Реал обыграл Атлетико, Аякс уволил главного тренера. Главные новости за 26 февраля
- В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча
- В ВСУ доложили, что Силы обороны отошли от Соледара
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн