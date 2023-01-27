Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, Бельгия готовит рекордный пакет военной помощи

Правительство Эстонии планирует удовлетворить просьбу украинской стороны по поставке для армии кассетных боеприпасов. Эти снаряды раньше были закуплены у Германии, поэтому страна намерена просить у Берлина разрешение на их передачу армии Украины. Об этом сказал руководитель министерства обороны в интервью ERR.

Более сотни государств подписали конвенцию о нераспространении такого типа боеприпасов. Однако в список стран не входит ни Эстония, ни Украина. Соглашение также не подписано США, Израилем и Китаем. Такое решение, по мнению Эстонии, было бы оправданным, поскольку Россия уже применяет кассетные боеприпасы.

В то же время, Бельгия приняла решение выделить новый пакет помощи для Украины. Киев получит от Брюсселя вооружение на рекордные 90 млн евро. Об этом 26 января сообщило издание L’Echo. Эта сумма равна стоимости всей бельгийской помощи Украине с начала войны.

Бельгия передаст ВСУ ракеты "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM, которые можно использовать для зенитного ракетного комплекса NASAMS, пусковые установки для ЗРК Mistral, но без ракет. Ракеты для этого комплекса Украина должна получить из Норвегии и Франции, поскольку у Брюсселя их больше нет. Также Бельгия передаст стрелковое оружие и боеприпасы к нему, однако точное количество вооружения пока неизвестно. Речь идет о винтовках SCAR и пулеметах – 5,56 Minimi и 12,7-мм M2.