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"Любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", - Зеленский пригласил главу МОК Баха в Бахмут

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Реакция президента Украины на последние заявление из МОК

"Любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", - Зеленский пригласил главу МОК Баха в Бахмут

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Зеленский пригласил главу МОК Баха в Бахмут – чтобы понял, что нейтральности не существует видео

Президент Владимир Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в Бахмут – чтобы тот понял, что нейтральности не существует. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 27 января.

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"Мы начинаем марафон честности, который будет направлен на то, чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и попыток "вытянуть" в мировой спорт представителей государства-террориста", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы МОК Баха.

"Я неоднократно с ним говорил и так и не услышал, как он намерен защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования", – сказал президент.

Он подчеркнул, что не бывает нейтральности, когда идет такая война.

"Очевидно, что любой нейтральный флаг российских спортсменов запятнан кровью", – сказал президент.

Он добавил, что участие российских спортсменов даст возможность влияния на спорт со стороны государства-террориста.

"Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, просто неизбежного, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде… Кстати, приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", – сказал Зеленский.

Напомним, что ранее сегодня глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть "не поддерживают" войну в Украине.

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В статье: МОК Томас Бах Владимир Зеленский
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