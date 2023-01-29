Кадровые российские военные заменяют вагнеровцев под Бахмутом - ISW
Это связано с большими потерями ЧВК "Вагнера"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Военнослужащие армии РФ, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ПВК "Вагнер", чтобы усилить наступление на Бахмут, убеждены аналитики Института изучения войны.
"Силы ПВК "Вагнер" в районе Бахмута не добились значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии участвуют в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления.
Кадры боевых действий, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские воздушно-десантные войска действуют вокруг Бахмута, поскольку на них видна российская БМД-4М – нишевая механизированная техника, которая используется исключительно десантниками.
Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута с начала января 2023 г., что указывает на то, что российские войска усиливают или заменяют "вагнеровцев", - пишет ISW.
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