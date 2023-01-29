Зеленский: Только после остановки агрессии можно будет говорить о российском участии в Олимпиаде
С фотографиями специально для МОК
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в соцсетях с фотографиями разрушенных Россией спортивных объектов и прокомментировал их в контексте возможного допуска россиян к Олимпиаде-2024:
“Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения”, – написал Зеленский.
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