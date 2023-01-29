Обстрел Харькова: россияне запустили ракету по жилому дому в центре города

Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Харькова.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своей странице у телеграм сообщает, что под обстрелом оказался Киевский район города. Предварительно атака велась комплексом С-300.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавляет, что в здании пожар и сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие.

На месте уже работают все экстренные службы.