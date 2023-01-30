Борис Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ путин угрожал ему ракетным ударом во время "чрезвычайного" телефонного разговора перед вторжением в Украину. Об этом сообщает BBC.

Джонсон предупредил путина, сказав, что война станет полной катастрофой, приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах РФ. Борис добавил, что Украина не вступит в Альянс в ближайшем будущем.

"Он угрожал мне: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то подобное. Весело. Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону и по виду отстраненности, он был фамильярным и просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры".

Джонсон дал этот комментарий в рамках документального фильма "Путин против Запада", он выйдет на телеканале BBC 2 вечером 30 января.