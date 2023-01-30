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Борис Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину

Общие новости
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"Весело"

Борис Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ путин угрожал ему ракетным ударом во время "чрезвычайного" телефонного разговора перед вторжением в Украину. Об этом сообщает BBC.

Джонсон предупредил путина, сказав, что война станет полной катастрофой, приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах РФ. Борис добавил, что Украина не вступит в Альянс в ближайшем будущем.

"Он угрожал мне: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то подобное. Весело. Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону и по виду отстраненности, он был фамильярным и просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры".

Джонсон дал этот комментарий в рамках документального фильма "Путин против Запада", он выйдет на телеканале BBC 2 вечером 30 января.

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В статье: Владимир Путин война с россией Борис Джонсон BBC
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Источник:
bbc.com

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