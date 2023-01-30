  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Алиев: Каждый день служу в армии. Хочу, чтобы к власти пришли военные люди
В тренде

Алиев: Каждый день служу в армии. Хочу, чтобы к власти пришли военные люди

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

А вот политикам Александр не доверяет

Алиев: Каждый день служу в армии. Хочу, чтобы к власти пришли военные люди

instagram.com/aliev_sasha8

Новина українською

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своей службе в ВСУ и актуальной политической ситуации в стране.

"Каждый день служу в армии. Вот сейчас была такая возможность, спасибо моим командирам, что вошли в ситуацию и поняли, отпустили меня на двое суток. С радостью отозвался. В футбол бегал очень давно, два месяца где-то вообще не бегал. Тяжеловато, конечно.

Ситуация с Тищенко? Если человек находится в Верховной Раде, принимает законы, голосует и нажимает на все эти кнопки… сейчас находится в Таиланде, ну как такое возможно? У нас идет война, гибнут люди. Он вообще не имеет права выезжать из страны, какой он после этого депутат. У меня всегда было о нем такое мнение.

Всегда буду говорить людям, чтобы никому не верили, везде одна коррупция. Не боюсь ничего, я – военный и знаю, что это такое. А то что он носит форму – пусть идет воюет, приносит пользу для своей страны. Когда выступает генерал – вы должны открыть рот и слушать, что он говорит. Когда война началась, генералы были здесь и выходили на боевые места. А эти [депутаты] все сейчас уехали.

Хочу, чтобы мы быстрее выиграли эту войну и к власти пришли военные люди. Те, которые будут переживать за эту страну. А не эти оборванцы, которые сейчас там находятся. Арестович? Увидел его в одном месте, люди как дикари побежали к нему. Кто он? Что он? Он обманывает людей, но где-то успокаивает их. Но я не лезу в телевизор, мне это неинтересно", - сказал Алиев.

С начала войны Алиев принял решение вступить в ряды теробороны и защищать Украину от российских войск. Сейчас Александр служит в Вооруженных силах Украины. Также Алиев получил грамоту за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

По теме
yellow-arrow
Буданов: Чтобы снимать напряжение, друзья подарили мне настольный хоккей
yellow-arrow
Подоляк: МОК предлагает трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства
yellow-arrow
В Донецкой области погиб 24-летний летчик-герой: отводил подбитый самолет от жилых домов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Алиев война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.01.2023 в 22:42
Наразі в нас немає депутатів. Це все лайно.
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарниця)
30.01.2023 в 22:07
Сашко, міцно тисну руку. Не знаю, що ще сказати. А, ні, знаю. Вибач, я помилявся стосовно тебе.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде