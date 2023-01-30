Алиев: Каждый день служу в армии. Хочу, чтобы к власти пришли военные люди

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своей службе в ВСУ и актуальной политической ситуации в стране.

"Каждый день служу в армии. Вот сейчас была такая возможность, спасибо моим командирам, что вошли в ситуацию и поняли, отпустили меня на двое суток. С радостью отозвался. В футбол бегал очень давно, два месяца где-то вообще не бегал. Тяжеловато, конечно.

Ситуация с Тищенко? Если человек находится в Верховной Раде, принимает законы, голосует и нажимает на все эти кнопки… сейчас находится в Таиланде, ну как такое возможно? У нас идет война, гибнут люди. Он вообще не имеет права выезжать из страны, какой он после этого депутат. У меня всегда было о нем такое мнение.

Всегда буду говорить людям, чтобы никому не верили, везде одна коррупция. Не боюсь ничего, я – военный и знаю, что это такое. А то что он носит форму – пусть идет воюет, приносит пользу для своей страны. Когда выступает генерал – вы должны открыть рот и слушать, что он говорит. Когда война началась, генералы были здесь и выходили на боевые места. А эти [депутаты] все сейчас уехали.

Хочу, чтобы мы быстрее выиграли эту войну и к власти пришли военные люди. Те, которые будут переживать за эту страну. А не эти оборванцы, которые сейчас там находятся. Арестович? Увидел его в одном месте, люди как дикари побежали к нему. Кто он? Что он? Он обманывает людей, но где-то успокаивает их. Но я не лезу в телевизор, мне это неинтересно", - сказал Алиев.