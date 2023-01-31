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Байден заявил, что США не передадут Украине истребители

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Байден заявил, что США не передадут Украине истребители

Новина українською

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16.

Об этом сообщает AFP.

Руководитель Белого дома ответил на вопрос, будут ли США поставлять Киеву боевые самолеты четвертого поколения.

По информации, обнародованной журналистами, Байден ограничился лишь кратким "нет", не назвав причин.

Напомним, 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

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В статье: война с россией Джо Байден
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