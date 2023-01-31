Байден заявил, что США не передадут Украине истребители
Надеемся, что пока что
Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F-16.
Об этом сообщает AFP.
Руководитель Белого дома ответил на вопрос, будут ли США поставлять Киеву боевые самолеты четвертого поколения.
По информации, обнародованной журналистами, Байден ограничился лишь кратким "нет", не назвав причин.
Напомним, 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.
В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон
Популярное сейчас
- Источник: Брайтон сделал новое, улучшенное предложение по Матвиенко
- У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера
- Известно, когда в Украину прибудут первые американские танки Abrams
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов