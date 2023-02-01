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Соседняя страна плюс еще один президент. Известно потенциальное место встречи Зеленского и Байдена

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Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna

Соседняя страна плюс еще один президент. Известно потенциальное место встречи Зеленского и Байдена

Getty Images_

Новина українською

Президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Зеленский представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине. По информации издания, Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности Украины. Параллельно с дипломатическими усилиями во время переговоров могут обсуждаться вопросы дальнейшей поставки оружия для ВСУ.

Ранее СМИ сообщали, что Байден рассматривает возможность визита в Европу в годовщину вторжения РФ в Украину. В конце декабря 2022 года Зеленский встретился с президентом США в Вашингтоне, эта поездка стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Джо Байден Анджей Дуда
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Источник:
gazetaprawna.pl

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