Соседняя страна плюс еще один президент. Известно потенциальное место встречи Зеленского и Байдена

Президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

Зеленский представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине. По информации издания, Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности Украины. Параллельно с дипломатическими усилиями во время переговоров могут обсуждаться вопросы дальнейшей поставки оружия для ВСУ.

Ранее СМИ сообщали, что Байден рассматривает возможность визита в Европу в годовщину вторжения РФ в Украину. В конце декабря 2022 года Зеленский встретился с президентом США в Вашингтоне, эта поездка стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения.