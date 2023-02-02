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Больше 600 оккупантов и 5 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за первый день февраля

Общие новости
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Два танка

Больше 600 оккупантов и 5 артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за первый день февраля

Zelensky_Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 129030 (+610) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3211 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6382 (+0) ед,
  • артиллерийских систем – 2212 (+5) ед,
  • РСЗО – 458 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 222 (+1) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3) ед,
  • специальная техника – 200 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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