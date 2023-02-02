СБУ задержала банду с удостоверениями добровольческого формирования, которому помогало Динамо

СБУ заявила о том, что ею была обезврежена преступная организация, которая под видом добробатов терроризировала киевлян.

Среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.

В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований, и судя по фото, опубликованному СБУ, одним из этих добробатов является "Легион Д".

По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия.

В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что именно "Легион Д" был одним из формирований, которому помогало финансово киевское "Динамо".

В частности, 4 июля 2022 года на официальном сайте "Динамо" вышла статья под названием "Динамо" продолжает помогать ДФТО "Легион Д".

Не смогла пройти мимо данной новости и фанатская группировка ДК WBC Ультрас, которая давно "воюет" с братьями Суркисами.

В заявлении ультрас говорится, что фанаты "Динамо", не верят в искренность и добрые намерения Суркисов, которые во время войны начали помогать военным. По мнению WBC Ультрас, Суркисы просто хотят отбелить свое имя и избавиться от лишних наличных денег.