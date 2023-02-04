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Зеленский: Работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров

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Традиционное обращение президента

Зеленский: Работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 4 февраля.

"Имеем хорошую новость: еще 116 украинцев освобождены из российского плена. Из них 114 – рядовые и сержанты, двое – офицеры. Воины нашей армии, Национальной гвардии, терробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС. Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которых удерживают в российском пдену, и я счастлив – всякий раз, когда это удается.

Всего от 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинца и украинок из российского плена. И я благодарю также всех, кто задействован в помощи этим нашим людям после их возвращения.

Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне агрессора. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства.

Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО. И мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров. Враги свободного мира не имеют права пользоваться свободным миром ради своих интересов.

Слава всем нашим воинам! Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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