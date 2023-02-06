Разведка Британии: Бахмут становится изолированным. Вероятно, враг захватил трассу, ведущую в Северск

За последнюю неделю российские войска продолжали постепенно добиваться успехов в попытках окружить Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

По информации специалистов, две основные дороги M03 и H32, ведущие к населенному пункту, сейчас находятся под угрозой прямого обстрела россиян после наступления врага.

Кроме того, в Министерстве обороны Британии считают, что подразделения ЧВК "Вагнер" ранее на этой неделе захватили трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск.

Несмотря на то, что многочисленные альтернативные маршруты поставок через страну остаются доступными для украинских сил, Бахмут становится все более изолированным.