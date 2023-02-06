Командующий Сухопутными войсками ВСУ – о Бахмуте: Делаем все, чтобы уничтожать лучшие подразделения врага
Битва продолжается
Сухопутні війська ЗС України
Битва за Бахмут в Донецкой области продолжается, Силы обороны используют "все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения" российских оккупантов. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Бахмутский район и сам город заранее готовились к обороне. Эта местность имеет определенные особенности рельефа, ведь Бахмут окружен господствующими высотами и холмами, которые "сами по себе препятствуют врагу".
"Продуманная система инженерных заграждений в сочетании с природным ландшафтом превратили этот район в настоящую неприступную крепость, у стен которой нашла смерть не одна тысяча врагов. Битва продолжается".
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