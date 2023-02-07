Макеевка в огне: возле оккупированного города взорвался газопровод (+ВИДЕО)
Выглядит апокалиптически
Фото: accident.novyny.live
Неподалеку от временно оккупированной Макеевки Донецкой области произошел мощный взрыв, из-за которого вибрировала мебель в квартирах даже в Донецке.
Об этом пишут местные ТГ-каналы со ссылкой на очевидцев.
После взрыва видно очень сильное пламя - как оказалось, горит газопровод. Причины устанавливаются, ведь Макеевка сравнительно далеко от линии фронта.
Напомним, вчера губернатор Курской области РФ пожаловался на 12 прилетов и последовавших проблемах с электроснабжением.
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