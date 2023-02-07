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Макеевка в огне: возле оккупированного города взорвался газопровод (+ВИДЕО)

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Выглядит апокалиптически

Макеевка в огне: возле оккупированного города взорвался газопровод (+ВИДЕО)

Фото: accident.novyny.live

Новина українською

Неподалеку от временно оккупированной Макеевки Донецкой области произошел мощный взрыв, из-за которого вибрировала мебель в квартирах даже в Донецке.

Об этом пишут местные ТГ-каналы со ссылкой на очевидцев.

После взрыва видно очень сильное пламя - как оказалось, горит газопровод. Причины устанавливаются, ведь Макеевка сравнительно далеко от линии фронта.

Напомним, вчера губернатор Курской области РФ пожаловался на 12 прилетов и последовавших проблемах с электроснабжением.

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В статье: война с россией
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