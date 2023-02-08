Зеленский посетит Париж, где встретится с Макроном и Шольцем
Визит в Париж состоится после посещения Лондона
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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж, где в среду вечером встретится с президентом Франции и канцлером Германии.
Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Телеканал, ссылаясь на информацию Елисейского дворца, сообщил, что Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского и Олафа Шольца в среду вечером.
Также известно, что Зеленского в четверг ожидают в Брюсселе на саммите Европейского Союза.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник вечером, что пригласил Зеленского "лично принять участие в предстоящем саммите".
Зеленский в среду утром прибыл с не анонсированным визитом в Британию. Это его второй зарубежный визит с начала войны.
Он
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