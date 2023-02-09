ВСУ отразили атаки россиян около 19 населенных пунктов, в том числе на Запорожье

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 9 февраля, сообщает, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковиивка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

В течение суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 гражданских человека и еще три - находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, говорится в сводке.

Россияне продолжают обстреливать районы населенных пунктов вблизи границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, бьют из артиллерии, минометов, танков по всей линии столкновения.

В то же время авиация Сил обороны в течение среды нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А украинские артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.