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ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление

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Пытаются прорвать нашу оборону

ISW: В одной из областей Украины россияне уже начали наступление

ISW

Новина українською

Российские оккупанты начали наступление в Луганской области. "Максимальное обострение" наблюдается на Кременском направлении, где орки пытаются прорвать украинскую оборону. По данным аналитиков Американского Института изучения войны, северо-западнее Сватового замечено движение россиян. Для наступления на этом участке были привлечены части нескольких дивизий.

"Подразделения нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия) и полк 90-й танковой дивизии, поддерживаемые частями 76-й воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции".

На основе этих данных эксперты пришли к выводу, что данная ситуация является началом нового наступления России. При этом ВСУ не дают оккупантам перехватить инициативу в Луганской области, что может привести к окончательной кульминации на направлении Сватово-Кременная еще до полного захвата российскими войсками Луганской и Донецкой областей.

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В статье: война с россией Институт изучения войны ISW
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Источник:
ISW

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