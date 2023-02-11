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Россияне атаковали остров Змеиный с воздуха

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Кроме того, из Крыма обстреляли прибрежную зону

Россияне атаковали остров Змеиный с воздуха

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Российские захватчики с помощью Су-24М совершили воздушный остров Змеиный. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Всего в результате бомбардировки были сброшены четыре бомбы. Кроме того, из Крыма были атакованы неоккупированные украинские прибрежные зоны:

"Из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил три противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону", - говорится в сводке.

Как отмечает ОК “Юг”, человеческих потерь и пострадавших в результате атаки россиян нет.

Также ночью дважды территория Одеской области была атакована ракетами воздушного базирования. Россияне направили их по критической инфраструктуре недалеко от границы с Молдовой.

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В статье: война с россией Остров Змеиный ОК Юг
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