После наезда на Зеленского Берлускони заговорил о поддержке украинцев и мира
Дон Сильвио пытается проскочить между каплями дождя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-премьер Италии и президент "Монцы" Сильвио Берлускони, который вызвал критику своими недавними высказываниями о президенте Владимире Зеленском, теперь заявляет, что всегда был на стороне украинского народа.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и сомнений, чтобы поддержать Украину, посылая финансирование и оружие", - отметил Берлускони.
"Я всегда был и остаюсь на стороне украинского народа и мира", - добавил он.
Берлускони также выразил надежду, что дипломатическое решение "этой очень опасной для всех нас войны" будет найдено в ближайшее время.
"Я просто предложил большой план Маршалла для восстановления Украины, как возможный дипломатический путь прекращения этого конфликта, который, повторяю, является очень опасным для всех нас", - заявил он, имея в виду свое предложение помогать Украине только с восстановлением, но не давать оружие.
Интересно, что не так давно Берлускони, комментируя встречу Мелони и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.
Если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины на Донбассе, российское нападение на Украину не произошло бы вообще, добавил 86-летний политик, голосуя на региональных выборах в Ломбардии.
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