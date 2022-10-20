Итальянский экс-премьер Берлускони заявил, что в нападении россии на Украину виноват Зеленский

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил законодателям, что президент Украины Владимир Зеленский подтолкнул президента россии путина к "бесконечной войне". Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на обнародованную аудиозапись выступления экс-премьера на заседании Ассамблеи.

"Было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя "новообразованными республиками Донбасса" о мирном соглашении, причем никто не нападает друг на друга. Украина отметает это к черту".

Берлускони считает, что Украина начала атаковать границы "обеих республик", и они якобы понесли потери среди военных. Сильвио назвал цифру в 5-7 тысяч погибших. По версии Берлускони, как пишет газета, Зеленский приходит к власти, утраивает атаки на "две республики", а путин – он против любой инициативы, сопротивляется, испытывает сильное давление со стороны всей россии, а затем идет на "спецоперацию".

путин, мол, "зашел в Украину и оказался перед непредсказуемой ситуацией сопротивления украинцев", к которым "с Запада на третий день начали поступать деньги и оружие". И война вместо "двухнедельной операции" стала "войной 201-летней". "Войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, свергнуть действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранную украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться назад". Он также критиковал власти США и стран Европы, заявив, что они якобы не являются "настоящими лидерами".