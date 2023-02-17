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ISW: Россия захочет "отпраздновать" годовщину вторжения ракетным ударом и захватом Бахмута

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ISW: Россия захочет "отпраздновать" годовщину вторжения ракетным ударом и захватом Бахмута

Фото из открытых источников

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Аналитики ISW предполагают, что москва может совершить еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине. Так там хотят отметить годовщину полномасштабного вторжения, ведь реальный военный успех продолжает ускользать из лап оккупантов.

В то же время основатель ЧВК "Вагнер" пригожин заявлял, что ожидает, что его наемники окружат Бахмут. По мнению аналитиков, его оценки в контексте российского продвижения в районе Бахмута в целом были более близки к тактическим реалиям, чем оценки, прогнозирующие быстрое продвижение российских войск.

"Российские войска, похоже, не ускоряют темпы продвижения вокруг Бахмута, и вряд ли достигнут этой цели до 24 февраля", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что российские войска увеличивают использование военно-воздушных сил в Украине. Однако вряд ли они выделят значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией.

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В статье: война с россией Институт изучения войны ISW
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Источник:
ISW

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