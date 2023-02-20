Печерский суд запретил Павелко покидать Украину. У функционера 5 апреля перевыборы в Исполком УЕФА
Константин Андриюк пишет, что суд запретил Павелко и Записоцкому покидать территорию Украины до 20 апреля 2023 года
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Печерский районный суд Киева сегодня (20 февраля) продлил меры предосторожности в отношении участников уголовных производств - Андрея Павелко и Юрия Записоцкого.
Как сообщает журналист Константин Андриюк, функционерам УАФ запрещено покидать территорию Украины до 20 апреля 2023 года.
И так как это решение суда не подлежит обжалованию, Павелко не сможет присутствовать на Конгрессе УЕФА 5 апреля, где собирается переизбираться на должность члена исполнительного комитета УЕФА.
Напомним, что президент УАФ и член Исполкома УЕФА Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий являются фигурантами дела о возможных финансовых махинациях в УАФ.
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