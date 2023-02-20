S1mple: Хотелось бы встретиться с Месси, показать, что такое Counter-Strike

Украинский киберспортсмен, игрок NAVI Александр s1mple Костылев, который три последних года признавался лучшим игроком в CS:GO, рассказал, кто из известных спортсменов следит за его выступлениями.

"Не сказал бы, что они фанаты – может им нравится смотреть, как я играю, но да, есть…

Есть Кристапс Порзингис (баскетболист, игрок "Вашингтон Уизардс").

Украинские наши футболисты – Зинченко и другие ребята. Ну Зинченко больше всего всегда – может поздравить, написать.

Неймар звал в Париж. Но нету времени. Хотелось бы конечно встретиться с Месси, показать ему, что такое Counter-Strike", - сказал s1mple.