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S1mple: Хотелось бы встретиться с Месси, показать, что такое Counter-Strike

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А Неймар звал в Париж

S1mple: Хотелось бы встретиться с Месси, показать, что такое Counter-Strike

Twitter BLAST Premier: Spring Finals 2022

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Украинский киберспортсмен, игрок NAVI Александр s1mple Костылев, который три последних года признавался лучшим игроком в CS:GO, рассказал, кто из известных спортсменов следит за его выступлениями.

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"Не сказал бы, что они фанаты – может им нравится смотреть, как я играю, но да, есть…

Есть Кристапс Порзингис (баскетболист, игрок "Вашингтон Уизардс").

Украинские наши футболисты – Зинченко и другие ребята. Ну Зинченко больше всего всегда – может поздравить, написать.

Неймар звал в Париж. Но нету времени. Хотелось бы конечно встретиться с Месси, показать ему, что такое Counter-Strike", - сказал s1mple.

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В статье: Лионель Месси Неймар Александр Зинченко Кристапс Порзингис Александр Костылев
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