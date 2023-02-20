S1mple: Хотелось бы встретиться с Месси, показать, что такое Counter-Strike
А Неймар звал в Париж
Twitter BLAST Premier: Spring Finals 2022
Украинский киберспортсмен, игрок NAVI Александр s1mple Костылев, который три последних года признавался лучшим игроком в CS:GO, рассказал, кто из известных спортсменов следит за его выступлениями.
"Не сказал бы, что они фанаты – может им нравится смотреть, как я играю, но да, есть…
Есть Кристапс Порзингис (баскетболист, игрок "Вашингтон Уизардс").
Украинские наши футболисты – Зинченко и другие ребята. Ну Зинченко больше всего всегда – может поздравить, написать.
Неймар звал в Париж. Но нету времени. Хотелось бы конечно встретиться с Месси, показать ему, что такое Counter-Strike", - сказал s1mple.
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