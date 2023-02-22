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TI Ukraine: Нардеп Трухин, обвиняемый в резонансном ДТП, подписал соглашение при признании виновности

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Также он согласился сложить депутатский мандат и перечислит 6 млн грн на ВСУ

TI Ukraine: Нардеп Трухин, обвиняемый в резонансном ДТП, подписал соглашение при признании виновности

фото - Фейсбук-сторінка Костянтина Андріюка

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Народный депутат Украины Александр Трухин подписал с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры соглашение при признании виновности.

По информации Transparency International Ukraine, этим соглашением Трухин обязуется в течение 30 дней лично перечислить 6 млн грн на проект United24 "Армия дронов". Согласованное наказание — 4 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а именно 68 тыс. грн.

Прокурор Денис Дымков поддерживает утверждение судом такого соглашения. Защитник Трухина также отметил, что нардеп сдаст свои полномочия как народный депутат.

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Это соглашение еще предстоит утвердить коллегии судей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, что летом 2021 года Трухин стал фигурантом ДТП на Бориспольской трассе, где среди пострадавших был глава судейского комитета УАФ Лучано Лучи. Он пытался подкупить полицейских за якобы 150 тыс. грн. без уточнения валюты, чтобы ему разрешили покинуть место дорожно-транспортного происшествия.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвержден, однако имена участников не назвали.

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В статье: Дмитрий Трухин
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