ДТП с участием Лучано Лучи: нардеп Трухин лишен мандата

Народный депутат Александр Трухин подал заявление о прекращении депутатских полномочий. Накануне суд счел его виновным в попытке подкупа полицейских и объявил приговор. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он опубликовал заявление Трухина, которое датировано 22 февраля. Регламентный комитет Верховной Рады уже внес соответствующее постановление о прекращении полномочий Трухина, парламент рассмотрит его на ближайшем заседании.

В 13:47 стало известно, что Рада лишила Александра Трухина депутатского мандата. "За" проголосовали 288 народных избранников.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, первым прибывшим на место ДТП, и видео с его камеры. На видео Трухин предлагал "отблагодарить" полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

ДТП произошло на Бориспольской трассе вблизи Киева. Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. При этом в ДТП серьезно пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, потом он долго восстанавливался после травм.