ДТП, в котором пострадал Лучи: суд утвердил соглашение о признании виновности нардепа Трухина
Нардеп пытался дать взятку полицейским
OLEKSII BRATUSHCHAK/FACEBOOK
Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности народного депутата Александра Трухина, который предлагал полицейским взятку за бегство с места ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Таким образом, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Трухиным.
Согласно соглашению, суд признал нардепа виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК.
Сообщается, что Трухин сам инициировал заключение соглашения о признании виновности.
"Учитывая, что нардеп совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. грн", - говорится в сообщении.
К тому же, по условиям соглашения внесенный Трухиным залог в размере 49 620 гривен будет перечислен на нужды ВСУ. Кроме того, в течение 30 дней с момента утверждения соглашения депутат должен перечислить 6 млн гривен в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов".
При этом, согласно ст. 81 Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.
Напомним, что в конце августа суд назначил 850 гривен штрафа мужчине, который ехал в автомобиле с Трухиным и взял на себя вину за ДТП.
ДТП произошло на Бориспольской трассе вблизи Киева 23 августа 2021 года.
Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. По данным СМИ, за рулем Audi мог быть Трухин.
При этом, в нем серьезно пострадал экс-глава судейского корпуса УАФ Лучано Лучи, который затем долго восстанавливался после травм.
По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.
На суде Трухин признался,
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