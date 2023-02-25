Пропагандистские СМИ, импорт битума и экспорт генераторов. ЕС вводит новый пакет санкций против РФ

Европейская комиссия на своем официальном сайте объявила о принятии Советом десятого пакета санкций против России и поддерживающих ее незаконную агрессию против Украины. Новый пакет включает в себя торговые и финансовые санкции, включая дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 миллиардов евро. Он также активизирует меры по принудительному выполнению и противодействию обхода, включая новое обязательство по отчетности активов Центрального банка России.

ЕС добавил в список санкций около 120 физических и юридических лиц, высших правительственных чиновников и военных лидеров, которые являются соучастниками войны против Украины, а также прокси-органов, установленных Россией на оккупированных территориях Украины. В список также входят ключевые деятели, связанные с похищением украинских детей в Россию, а также организации и лица, загрязняющие общественное пространство дезинформацией, ведя информационную войну. Список лиц пока не разглашается.

Список стран-партнеров, вводящих санкции, расширен. В него теперь также входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Запрет на экспорт:

транспортные средства: грузовики, которые еще не запрещены (и их запасные части), полуприцепы и специальные транспортные средства, такие как снегоходы;

товары, используемые российскими военными: включая электрические генераторы, бинокли, радары, компасы и т.п.;

строительные товары: мосты, башнеобразные конструкции для зданий, автопогрузчики, краны и т.п.;

товары, имеющие критическое значение для функционирования и повышения российской промышленной мощности (электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов и т.п.);

полные промышленные предприятия: эта категория была добавлена во избежание лазейки;

товары, используемые в авиационной отрасли (турбореактивные двигатели).

Запрет на импорт из РФ:

битум и сопутствующие материалы, такие как асфальт;

синтетический каучук и сажа.

В список субъектов, подлежащих заморозке активов, добавлены три российских банка и запрет предоставлять им средства.

Дополнительные санкции:

запрещение российским гражданам работать в руководящих органах критических инфраструктурных компаний государств-членов санкционного списка;

запрет российским гражданам и организациям бронировать мощности для хранения газа в ЕС (без СПГ);

В списке также есть транспортная компания третьей страны, которая подозревается в помощи России в обходе санкций по экспорту нефти.

Сегодняшний пакет налагает новые обязательства по отчетности по активам Центрального банка России. Это особенно важно по поводу возможного использования государственных российских активов для финансирования реконструкции Украины после поражения России.

Другие мероприятия включают следующее:

обязательства по отчетности по замороженным активам (в том числе для операций перед списками) и активам, которые следует заморозить;

запрет на транзит огнестрельного оружия и товаров двойного использования через территорию России в третьи страны.

К запрету СМИ добавлены два дополнительных российских СМИ.

23 февраля в Брюсселе состоялся первый Форум координаторов санкций, собравший международных партнеров и государств-членов для усиления усилий по принудительному исполнению.