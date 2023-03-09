Разделение на волны и БПЛА для сбора данных между ними. В ОК Юг рассказали о новой тактике россиян

Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона доложила детали ночной массированной российской атаки на Украину:

"Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО Шахидами в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22, и Х-101, и Х-59 с воздушного базирования".

"Также были применены высокоточные ракеты "Калибр" и один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, с помощью которого враг в паузе между ракетными волнами пытался разведывать, собрать результаты своих попаданий".