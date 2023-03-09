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Разделение на волны и БПЛА для сбора данных между ними. В ОК Юг рассказали о новой тактике россиян

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Враг модернизирует свои планы

Разделение на волны и БПЛА для сбора данных между ними. В ОК Юг рассказали о новой тактике россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

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Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона доложила детали ночной массированной российской атаки на Украину:

"Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО Шахидами в начале атак, затем были применены ракеты разного типа: и Х-22, и Х-101, и Х-59 с воздушного базирования".

"Также были применены высокоточные ракеты "Калибр" и один беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, с помощью которого враг в паузе между ракетными волнами пытался разведывать, собрать результаты своих попаданий".

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В ОК "Юг" предупреждают, что в море все еще находятся ракетоносители РФ – опасность ударов сохраняется.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк ракетная атака
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