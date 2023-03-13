Лукашенко прибыл в Иран, Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 17 лет прибыл с визитом в Иран, как сообщает Белта. Он уже проводит переговоры с президентом Ирана Раиси.

В то же время издание Reuters пишет, что Си Цзиньпин через неделю планирует встретиться с Путиным в Москве. Планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку РФ со стороны Китая.

Если китайский лидер действительно приедет в Москву, то это будет его первый визит в Россию с начала войны в Украине. Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву во время онлайн-переговоров в конце прошлого года. Тогда китайский лидер в ответной речи на приглашение не отреагировал.