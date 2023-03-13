  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. WSJ: Си Цзиньпин планирует разговор с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения РФ
В тренде

WSJ: Си Цзиньпин планирует разговор с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения РФ

Общие новости
(1 голосов)

Онлайн

WSJ: Си Цзиньпин планирует разговор с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения РФ

Getty Images_

Новина українською

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны. Вероятно, это произойдет уже после визита Си в Москву. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на слова информированных источников.

Разговор может состояться в формате видеоконференции. Ближайшие планы Си могут свидетельствовать о попытках Пекина играть более активную роль "посредника" для завершения войны.

Также китайский лидер якобы планирует посетить некоторые европейские столицы, однако точные его планы еще неизвестны. Это будет первая серия зарубежных поездок Си Цзиньпина после того, как его переизбрали на высший пост.

Читайте такжеЛукашенко прибыл в Иран, Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным

По теме
yellow-arrow
Удар в район лицея. На Сумщине россияне обстреляли поселок, есть жертвы и раненые
yellow-arrow
Кличко заявил, что власти рассматривали эвакуацию жителей Киева из-за ракетных ударов
yellow-arrow
В Британии объявили об увеличении расходов на оборону из-за угроз РФ и Китая
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский Си Цзиньпин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
wsj.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде