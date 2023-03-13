WSJ: Си Цзиньпин планирует разговор с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения РФ

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны. Вероятно, это произойдет уже после визита Си в Москву. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal со ссылкой на слова информированных источников.

Разговор может состояться в формате видеоконференции. Ближайшие планы Си могут свидетельствовать о попытках Пекина играть более активную роль "посредника" для завершения войны.

Также китайский лидер якобы планирует посетить некоторые европейские столицы, однако точные его планы еще неизвестны. Это будет первая серия зарубежных поездок Си Цзиньпина после того, как его переизбрали на высший пост.