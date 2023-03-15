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Девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard

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Об этом заявил министр обороны США

Девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard

фото из соцсетей

Новина українською

По состоянию на сегодняшний день девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед десятым заседанием в формате "Рамштайн" 15 марта, сообщает корреспондент " Европейской правды ".

"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, в том числе более девяти бригад по танкам и другой бронетехнике", - заявил глава Пентагона.

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"Коалиция стран, пообещавших предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона не уточнил, о каких странах идет речь.

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В статье: война с россией Ллойд Остин
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