Девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard
Об этом заявил министр обороны США
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По состоянию на сегодняшний день девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед десятым заседанием в формате "Рамштайн" 15 марта, сообщает корреспондент " Европейской правды ".
"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, в том числе более девяти бригад по танкам и другой бронетехнике", - заявил глава Пентагона.
"Коалиция стран, пообещавших предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - подчеркнул Остин.
Глава Пентагона не уточнил, о каких странах идет речь.
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