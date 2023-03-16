Польский ЗРК Piorun уже стал культовым в ВСУ, - Блащак
С начала войны Польша передала Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро
фото из свободных источников
Польша с начала полномасштабного вторжения передала Украине оружия на 2,2 млрд евро. Наиболее "культовым" стал переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun, который очень хвалят украинские воины на фронте.
Об этом в интервью Укринформу сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Вооруженные Силы Украины получили беспрецедентную военную, гуманитарную и дипломатическую помощь от Польши. Мы являемся не только главным центром оказания помощи, но и одним из крупнейших доноров. С начала войны мы передали Украине вооружение более чем на 2,2 млрд евро", - отметил Блащак.
По его словам, от украинцев он знает, что польское оружие, гаубицы Krab, винтовки MSBS Grot, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и ударные беспилотники Warmate хорошо проявляют себя на театре военных действий в Украине, результативно уничтожая врага.
"Вокруг ПЗРК Piorun уже сложился настоящий культ", - подчеркнул Блащак.
Он выразил удовлетворение, что польское вооружение в руках украинской армии хорошо выполняет свою роль. Он назвал это визитной карточкой польского ОПК и "польской солидарности с воюющей Украиной".
Популярное сейчас
- Польша объявила о передаче первой партии МиГов Украине
- Воины Холодного Яра показали, как им удалось приземлить российский бомбардировщик под Бахмутом
- Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта
- ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
Новости по теме
- 00:35 Украинские В Польше разоблачили сеть российских шпионов, которые мониторили движение на ж/д путях
- 00:01 Украинские Вернидуб: Россияне не люди, и даже не животные. Это биомасса, которая уничтожает жизнь, убивает всех
- 21:50 Украинские ВСУ возглавили рейтинг доверия украинцев, Зеленский на шестом месте, Залужного не внесли в опрос