Украинские воины из польского Перуна приземлили российский штурмовик Су-25 - ВИДЕО
Еще один Грач долетался
фото из свободных источников
Подразделения ПВО 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" сбили российский штурмовик Су-25 над населенным пунктом Берестово Донецкой области из ПЗРК "Перун".
Об этом сообщает 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс".
"Российский самолет Су-25 был сбит подразделением ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км", - говорится в сообщении.
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