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Более 50 единиц техники и около тысячи оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 20 марта

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ВСУ без устали работают

Более 50 единиц техники и около тысячи оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 20 марта

Фото Evgeniy Maloletka

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.03.23.

За понедельник, 20 марта, было ликвидировано еще 960 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 166570 (+960) человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 54 единицы техники, в том числе 15 танков.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3552 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 6879 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 2586 (+9) ед,
  • РСЗО - 507 (+0) ед,
  • средства ПВО - 270 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5428 (+12) ед,
  • специальная техника – 266 (+1).

Добавим, что за прошлые сутки ВСУ отбили более 120 атак врага на пяти направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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