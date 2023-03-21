Более 50 единиц техники и около тысячи оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 20 марта
ВСУ без устали работают
Фото Evgeniy Maloletka
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.03.23.
За понедельник, 20 марта, было ликвидировано еще 960 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 166570 (+960) человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 54 единицы техники, в том числе 15 танков.
Потери россиян в технике:
- танков - 3552 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 6879 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 2586 (+9) ед,
- РСЗО - 507 (+0) ед,
- средства ПВО - 270 (+0) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5428 (+12) ед,
- специальная техника – 266 (+1).
Добавим, что за прошлые сутки ВСУ отбили более 120 атак врага на пяти направлениях.
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