Более 50 единиц техники и около тысячи оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 20 марта

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 21.03.23.

За понедельник, 20 марта, было ликвидировано еще 960 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 166570 (+960) человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 54 единицы техники, в том числе 15 танков.

Потери россиян в технике:

танков - 3552 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 6879 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2586 (+9) ед,

РСЗО - 507 (+0) ед,

средства ПВО - 270 (+0) ед,

самолетов - 305 (+0) ед,

вертолетов - 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7),

крылатые ракеты – 907 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5428 (+12) ед,

специальная техника – 266 (+1).

Добавим, что за прошлые сутки ВСУ отбили более 120 атак врага на пяти направлениях.