США стремятся ускорить поставки танков Abrams для ВСУ – Кирби
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Getty Images/Global Images Ukraine
США работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее, об этом заявил во вторник, 21 марта, в эфире телеканала CNN спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы работаем над этим", – сказал он. "Есть некоторые изменения, которые можно добавить в процесс, чтобы ускорить его".
M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства Соединенных Штатов. Важными особенностями танка являются применение мощных газотурбинных двигателей, оборудование многослойной противоснарядной композитной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк.
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