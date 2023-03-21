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США стремятся ускорить поставки танков Abrams для ВСУ – Кирби

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США стремятся ускорить поставки танков Abrams для ВСУ – Кирби

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

США работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее, об этом заявил во вторник, 21 марта, в эфире телеканала CNN спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы работаем над этим", – сказал он. "Есть некоторые изменения, которые можно добавить в процесс, чтобы ускорить его".

M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства Соединенных Штатов. Важными особенностями танка являются применение мощных газотурбинных двигателей, оборудование многослойной противоснарядной композитной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк.

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В статье: война с россией Пентагон Джон Кирби Abrams
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Источник:
bloomberg.com

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