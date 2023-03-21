ОК Південь: Флот РФ в Черном море оказался почти "в ловушке"
Выйти через Босфор Россия не может, да и в Азовское море тоже
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Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, и даже при желании вывести его из Черного моря у России нет такой возможности. Оккупанты могут разве что рассредоточивать его по всей акватории Черного моря.
Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Укринформ.
"Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас может быть разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и принятые санкции", - рассказала она.
Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что они находятся в своеобразной "ловушке", она подчеркнула: "В какой-то степени да. Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают ее таковой в 100 морских милях от контролируемого Украиной берега".
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