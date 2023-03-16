В Черном море наблюдается нетипичная активность российского флота
И количество кораблей также
ВМС ЗС України
Украинские военнослужащие заметили в Черном море нетипичную активность российско-оккупационных войск. Оккупанты вывели 20 кораблей и вспомогательный флот. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 16 марта.
"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Есть зафиксированная нетипичная активность и количество корабельной группировки".
Гуменюк отметила, что на данный момент в Черном море находятся 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из которых подводный. Максимально к запуску могут быть снаряжены 28 ракет.
"Общая активность связана с рассредоточением корабельного состава. Очень много единиц вспомогательного флота, что может свидетельствовать о той же активности, к которой они готовились. Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывать театр морских действий в Черном море и пытаются скрывать свои действия от нас. Но наше тщательное наблюдение все же дает свои результаты. Мы видим и понимаем их шаги наперед".
Вероятно, оккупанты действительно пытаются найти обломки сбитого ранее американского беспилотника, как и сами заявляли.
Популярное сейчас
- ВСУ нанесли почти 20 ударов по районам сосредоточения россиян
- Брюгге Яремчука утвердил нового главного тренера
- Неаполь очень хорош. Наполи - Айнтрахт 3:0. Видео голов и обзор матча
- Питался крошками, пил из луж. Под Бахмутом спасли воина, который 42 дня пролежал в подвале
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 08:26 Украинские В ОК Юг рассказали, что сейчас мешает россиянам осуществить новую массированную ракетную атаку
- 12:58 Украинские Разделение на волны и БПЛА для сбора данных между ними. В ОК Юг рассказали о новой тактике россиян
- 10:49 Украинские "Вероятно, что-то затевают". В ОК Юг прокомментировали планы россиян в контексте ракетного удара