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В Черном море наблюдается нетипичная активность российского флота

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И количество кораблей также

В Черном море наблюдается нетипичная активность российского флота

ВМС ЗС України

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Украинские военнослужащие заметили в Черном море нетипичную активность российско-оккупационных войск. Оккупанты вывели 20 кораблей и вспомогательный флот. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 16 марта.

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Есть зафиксированная нетипичная активность и количество корабельной группировки".

Гуменюк отметила, что на данный момент в Черном море находятся 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из которых подводный. Максимально к запуску могут быть снаряжены 28 ракет.

"Общая активность связана с рассредоточением корабельного состава. Очень много единиц вспомогательного флота, что может свидетельствовать о той же активности, к которой они готовились. Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывать театр морских действий в Черном море и пытаются скрывать свои действия от нас. Но наше тщательное наблюдение все же дает свои результаты. Мы видим и понимаем их шаги наперед".

Вероятно, оккупанты действительно пытаются найти обломки сбитого ранее американского беспилотника, как и сами заявляли.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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