Арбитр Петрова: В Новой Каховке люди, которые сначала шли на проукраинский митинг, потом уже здоровались с российскими военными "Привет, братан"

Ассистент арбитра Ирина Петрова, которая работает в Первой лиге, рассказала о времени, которое ей пришлось провести в российской оккупации в Новой Каховке.

"Оккупация у нас была с первых дней, с 24 февраля. Где-то в 7-8 утра российские военные уже были на нашей территории. Они заняли позиции Каховской ГЭС. Наверное, через два часа дошли с границы Крыма до Новой Каховки. И растянулись по Херсонской области по левому берегу Днепра.

Когда 9 мая я вышла одна на митинг против российской политики. Я вышла в майке Украины. Когда увидела это, мне было очень дико. Люди, которые шли рядом 6 марта на проукраинский митинг, сейчас уже здороваются с российскими военными: "Привет, братан. Как дела"? И это люди, работающие в пожарной части полиции. Я начала просто их фотографировать, сбрасывать в ГРУ. Они сотрудничали, фотографировали их. Они видели это, стали делать на меня наводку. Потом пришли ко мне во двор – в наручники, забрали меня.

Слава богу, мне очень повезло, что пыток не было. Но эмоциональное состояние – не понимаешь, что будет потом. Пришел русский фсбшник, начал очень грубо со мной разговаривать. Доходило до того, что "если найдем в телефоне подозрительные вещи, можем посадить тебя в тюрьму до 10 лет".

Честно, когда пришла домой, в первый день после освобождения мне мама говорила, что мне звонили очень многие, и УАФ. Они в первую очередь сказали мне: "Давай будем помогать тебе уезжать отсюда". Хочу сказать им очень большое спасибо, потому что то, что они дальше мне, в том числе работу – даже не могу передать словами, насколько я им благодарна. А сейчас я работаю в спортивно-техническом департаменте УАФ. И также работаю ассистентом арбитра Первой лиги", - сказала Петрова.