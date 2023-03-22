Россияне обстреляли Запорожье, есть попадание в многоэтажный дом
Терроризм
Фото из телеграм-каналов
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об обстреле россиянами Запорожья.
Под вражеским огнем оказались жилые дома, а также остров Хортица.
Местные сообщают об атаке по обычному жилому кварталу. Зафиксировано попадание ракеты в многоэтажный дом.
Воздушная тревога в Запорожской области с небольшими "перерывами" длится с самого утра. За это время корреспонденты сообщали о как минимум трех сериях взрывов в самом Запорожье. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.
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Источник:t.me/ermaka2022
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Ol-g (Одесса)
22.03.2023 в 14:14
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