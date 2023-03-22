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Россияне обстреляли Запорожье, есть попадание в многоэтажный дом

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(1 голосов)

Терроризм

Россияне обстреляли Запорожье, есть попадание в многоэтажный дом

Фото из телеграм-каналов

Новина українською

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об обстреле россиянами Запорожья.

Под вражеским огнем оказались жилые дома, а также остров Хортица.

Местные сообщают об атаке по обычному жилому кварталу. Зафиксировано попадание ракеты в многоэтажный дом.

Воздушная тревога в Запорожской области с небольшими "перерывами" длится с самого утра. За это время корреспонденты сообщали о как минимум трех сериях взрывов в самом Запорожье. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/ermaka2022

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
22.03.2023 в 14:14
Нелюди. Товариство, продовжуємо допомагати ЗСУ.
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