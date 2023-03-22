Россияне обстреляли Запорожье, есть попадание в многоэтажный дом

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об обстреле россиянами Запорожья.

Под вражеским огнем оказались жилые дома, а также остров Хортица.

Местные сообщают об атаке по обычному жилому кварталу. Зафиксировано попадание ракеты в многоэтажный дом.

Воздушная тревога в Запорожской области с небольшими "перерывами" длится с самого утра. За это время корреспонденты сообщали о как минимум трех сериях взрывов в самом Запорожье. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.