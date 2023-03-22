На войне с рашистами погиб украинский боксер, серебряный призер юношеской Олимпиады-2018
На фронте погиб 22-летний боксер Максим Галиничев
facebook.com/UkrainianBoxingFederation
Война с Россией унесла жизнь еще одного украинского спортсмена.
10 марта в Луганской области погиб на фронте, защищая родную страну от рашистов, шосткинский боксер Максим Галиничев.
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Максим за свои 22 года жизни получил золото чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, серебро Юношеской Олимпиады 2018-го и второе место Чемпионата Европы до 22 лет в 2021 г.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим пошел в ряды ВСУ. Служил во 2 батальоне 5 роты 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.
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Источник:Федерация бокса Украины
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