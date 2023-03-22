На войне с рашистами погиб украинский боксер, серебряный призер юношеской Олимпиады-2018

Война с Россией унесла жизнь еще одного украинского спортсмена.

10 марта в Луганской области погиб на фронте, защищая родную страну от рашистов, шосткинский боксер Максим Галиничев.

Максим за свои 22 года жизни получил золото чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, серебро Юношеской Олимпиады 2018-го и второе место Чемпионата Европы до 22 лет в 2021 г.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Максим пошел в ряды ВСУ. Служил во 2 батальоне 5 роты 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.